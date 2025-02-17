Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 160 военных и три танка в зоне ответственности российской группировки «Восток». Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 17 февраля.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, ликвидировали живую силу и технику трёх механизированных, десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное в ДНР, а также Темировка и Гуляйполе в Запорожской области.