ВСУ лишились до 160 солдат и двух танков Leopard под натиском бойцов «Востока»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 160 военных и три танка в зоне ответственности российской группировки «Восток». Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник, 17 февраля.
«Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, ликвидировали живую силу и технику трёх механизированных, десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное в ДНР, а также Темировка и Гуляйполе в Запорожской области.
А ранее Life.ru писал, что группировка «Запад» ВС РФ уничтожила танк Т-72М1 ВСУ в зоне СВО. По данным Минобороны, российские военные использовали для удара расчёты FPV-дронов.
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