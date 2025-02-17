«Сложные были времена»: Звезда «Аншлага» признался, что врал в эфире известного ток-шоу

Сюжет выпуска ток-шоу «На самом деле», в котором участвовал вместе со своей женой Мариной в 2019 году российский актёр Николай Бандурин, был полностью выдуман. Об этом звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» рассказал в беседе с Леди Mail.

«Сложные были времена: у нас сгорел дом, восстанавливать его было не на что. Мы жили на съёмной квартире. Редакторы программы придумали эту скабрёзину и предложили нам денег за участие в этой постановке. Мы — крайне нехотя — согласились. Иного способа заработать тогда, в разгар ковида, у нас не было», — признался Бандурин.

Он добавил, что в истории есть и положительный момент: гонорар за участие в шоу помог им покрыть расходы на восстановление дома. Однако теперь все предложения сняться в ещё одной постановке решительно отвергаются семьёй Бандуриных.

В постановочном выпуске тогда появилась некая Ирина, которая рассказала, что родила от Бандурина десять лет назад дочь. Ещё одну любопытную деталь из прошлого подкинул пришедший на шоу бизнесмен Дмитрий. Он заявил, что между ним и женой артиста Мариной якобы был роман.

Со своей женой Бандурин познакомился ещё в студенческие годы. Сам артист говорит, что идеальных людей не существует, но любовь способна сглаживать даже самые неприятные черты характера.

«Также, на мой взгляд, важно смотреть не друг на друга, а в одну сторону. А вообще, я считаю, три кита, на которых стоят семейные отношения: страсть, уважение и благодарность. Страсть, конечно, спустя время притупляется, но если есть две остальных составляющих — люди могут прожить вместе до старости», — уверен юморист.