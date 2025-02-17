Хотел начать всё с чистого листа: Пропавшего четыре года назад москвича нашли в монастыре
«Новости Москвы»: Пропавшего четыре года назад москвича нашли в монастыре
В Москве удалось найти мужчину, который в течение четырёх лет считался пропавшим без вести. Его обнаружили в монастыре.
Как пишет телеграм-канал «Новости Москвы», россиянина задержали на улице Гурьянова, так как он проходил по розыску. В ходе расследования выяснилось, что с мужчиной всё в порядке и он никуда не убегал. Он давно раздумывал о том, чтобы уйти в монастырь и начать жизнь с чистого листа.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Великобритании удалось отыскать женщину, пропавшую без вести 52 года назад. Дело оставалось не раскрытым в течение полувека, лишь в 2025-м стало известно, что с исчезнувшей британкой всё в порядке — она всё это время проживала в другой части страны.
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