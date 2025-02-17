Хотел начать всё с чистого листа: Пропавшего четыре года назад москвича нашли в монастыре

В Москве удалось найти мужчину, который в течение четырёх лет считался пропавшим без вести. Его обнаружили в монастыре.

Как пишет телеграм-канал «Новости Москвы», россиянина задержали на улице Гурьянова, так как он проходил по розыску. В ходе расследования выяснилось, что с мужчиной всё в порядке и он никуда не убегал. Он давно раздумывал о том, чтобы уйти в монастырь и начать жизнь с чистого листа.