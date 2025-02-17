Земля настолько ускорилась, что из времени придётся вычесть секунду

Мечтам о дополнительном часе в сутках не суждено сбыться — Земля начинала вращаться быстрее. Вероятно, к 2029 году из мирового времени придётся вычесть одну секунду, чтобы компенсировать этот эффект. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

«Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем. <...> Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма», — сказал Донченко в интервью РИА «Новости».

Земля периодически может ускорять или замедлять своё вращение. Учёные не могут найти ответ, что именно влияет на скорость её движения. Возможно, это происходит из-за потепления и таяния ледников.