Россиянам объяснили, как часто можно есть фастфуд без вреда здоровью

Без вреда для здоровья можно потреблять фастфуд не чаще одного-двух раз в месяц. Об этом сообщил в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«В остальное время лучше предпочитать более здоровую и разнообразную пищу», — рекомендует специалист.

Традиционный фастфуд, конечно, приносит организму больше вреда, чем пользы. Как обратил внимание медик, в некоторых ресторанах быстрого питания предлагают более здоровые альтернативы. К примеру, салаты, низкокалорийные смузи и блюда на гриле. В процессе приготовления даже могут использовать органические продукты и больше клетчатки с белками. Однако и такой «здоровой» пищей злоупотреблять не стоит, ведь там всё ещё могут содержаться скрытые добавки, предупредил Белоусов.