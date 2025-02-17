Россиянам объяснили, как часто можно есть фастфуд без вреда здоровью
Врач Белоусов: Фастфуд можно потреблять до двух раз в месяц без вреда здоровью
Без вреда для здоровья можно потреблять фастфуд не чаще одного-двух раз в месяц. Об этом сообщил в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
«В остальное время лучше предпочитать более здоровую и разнообразную пищу», — рекомендует специалист.
Традиционный фастфуд, конечно, приносит организму больше вреда, чем пользы. Как обратил внимание медик, в некоторых ресторанах быстрого питания предлагают более здоровые альтернативы. К примеру, салаты, низкокалорийные смузи и блюда на гриле. В процессе приготовления даже могут использовать органические продукты и больше клетчатки с белками. Однако и такой «здоровой» пищей злоупотреблять не стоит, ведь там всё ещё могут содержаться скрытые добавки, предупредил Белоусов.
Гораздо труднее будет объяснить всё это детям, если они обожают бургеры и картошку фри. Ранее врач рассказала, что фастфуд может привести не только к ожирению, но и системному воспалению в организме. Это вдвойне опасно для детского организма.
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