Корейская звезда Netflix Ким Сэ-Рон внезапно умерла в 24 года

Ким Сэ-Рон впервые стала известна благодаря фильму «Совершенно новая жизнь», который был показан на Каннском кинофестивале. Она также сыграла в одном из самых кассовых фильмов Южной Кореи 2010 года — «Человек из ниоткуда». В 2022 году актрису задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, что негативно сказалось на ее карьере. Агентство артистки подтвердило, что после этого инцидента она столкнулась с финансовыми трудностями.