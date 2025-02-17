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17 февраля, 10:24

Корейская звезда Netflix Ким Сэ-Рон внезапно умерла в 24 года

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Южнокорейская актриса Ким Сэ-Рон, известная по сериалу Netflix «Охотничьи псы», ушла из жизни в возрасте 24 лет, сообщает Reuters.

Согласно источникам, её тело было обнаружено в квартире в Сеуле, и полиция не нашла признаков насильственной смерти.

Ким Сэ-Рон впервые стала известна благодаря фильму «Совершенно новая жизнь», который был показан на Каннском кинофестивале. Она также сыграла в одном из самых кассовых фильмов Южной Кореи 2010 года — «Человек из ниоткуда». В 2022 году актрису задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, что негативно сказалось на ее карьере. Агентство артистки подтвердило, что после этого инцидента она столкнулась с финансовыми трудностями.

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А ранее от рака желудка скончалась актриса Ли Джу-щиль, которая снялась во втором сезоне «Игры в кальмара». Она сыграла мать бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо.

Марина Фещенко
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