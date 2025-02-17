Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 11:04

Лавров: ВСУ действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят по жестокости поступки гитлеровских убийц.

«Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — сказал Лавров.

«Разговор только для взрослых»: Как Украина и Европа стали сиротками
«Разговор только для взрослых»: Как Украина и Европа стали сиротками

А ранее Лавров прокомментировал ряд заявлений, сделанных на недавней Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые высказывания лидеров европейских стран в отношении РФ были на редкость агрессивными.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar