Лавров: ВСУ действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят по жестокости поступки гитлеровских убийц.

«Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — сказал Лавров.