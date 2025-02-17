Лавров: ВСУ действуют похлеще, чем гитлеровские убийцы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят по жестокости поступки гитлеровских убийц.
«Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях», — сказал Лавров.
А ранее Лавров прокомментировал ряд заявлений, сделанных на недавней Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые высказывания лидеров европейских стран в отношении РФ были на редкость агрессивными.
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