«На редкость агрессивные»: Лавров оценил заявления в адрес России на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ряд заявлений, сделанных на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые высказывания лидеров европейских стран в отношении РФ были на редкость агрессивными.

Лавров отметил, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять те силы, которые недовольны ходом истории. Они хотели бы переписать эту историю и «стать гегемоном на международной арене».