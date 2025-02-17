«На редкость агрессивные»: Лавров оценил заявления в адрес России на Мюнхенской конференции
Лавров назвал агрессивными ряд заявлений на Мюнхенской конференции касательно РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ряд заявлений, сделанных на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, некоторые высказывания лидеров европейских стран в отношении РФ были на редкость агрессивными.
Лавров отметил, что на ситуацию в мире и Европе пытаются влиять те силы, которые недовольны ходом истории. Они хотели бы переписать эту историю и «стать гегемоном на международной арене».
«Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными», — отметил глава МИД РФ во время переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Ранее глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген назвал её «кошмарным сном» для Европы. По его словам, резкие заявления США показали, что Штаты при новом президенте живут на другой планете. Напомним, что на 61-й конференции по безопасности в Мюнхене, прошедшей с 14 по 16 февраля, обсуждались актуальные международные проблемы, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Внимание привлёк вице-президент США Джей Ди Вэнс, который резко раскритиковал Европейский Союз за цензуру, недостатки в демократии и миграционный кризис. Его высказывания вызвали эмоциональную реакцию у председателя конференции Хойсгена, который не смог сдержать слёз на закрытии форума. Более подробная информация об итогах конференции — на Life.ru.
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