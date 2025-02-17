Глава Мюнхенской конференции назвал её «кошмарным сном» для Европы

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала «кошмарным сном» для Европы. Такое заявление сделал глава конференции Кристоф Хойсген.

«Мюнхенская конференция в этом году в определённом смысле стала европейским кошмарным сном. Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

По словам Хойсгена, резкие заявления США показали, что «Америка при Трампе живет на другой планете».

Также он выразил желание Европы не только присутствовать за столом переговоров по Украине, но и разработать собственный план безопасности.