Глава Мюнхенской конференции назвал её «кошмарным сном» для Европы
Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала «кошмарным сном» для Европы. Такое заявление сделал глава конференции Кристоф Хойсген.
«Мюнхенская конференция в этом году в определённом смысле стала европейским кошмарным сном. Вместе с тем это была очень многое проясняющая конференция», — сказал он в эфире телеканала ZDF.
По словам Хойсгена, резкие заявления США показали, что «Америка при Трампе живет на другой планете».
Также он выразил желание Европы не только присутствовать за столом переговоров по Украине, но и разработать собственный план безопасности.
61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля, где высокопоставленные официальные лица обсуждали важнейшие вызовы и проблемы внешней политики, включая конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. Россия на ней представлена не была. Но удар пришёл откуда не ждали: вице-президент Джей Ди Вэнс устроил настоящую «прожарку» Евросоюзу, раскритиковав европейских политиков за цензуру, отмену выборов, миграционный кризис. После таких заявлений Вэнса председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать слёз на закрытии форума. Подробнее об итогах Мюнхенской конференции читайте на Life.ru.