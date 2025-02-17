Продавцам на маркетплейсах могут разрешить вводить запрет на скидки

В доработанной версии пакета законопроектов, регулирующих деятельность цифровых платформ, которую цитируют «Ведомости», предлагается предоставить продавцам на маркетплейсах право полностью запрещать скидки на свои товары. Это означает, что даже если площадка предложит скидку, продавец сможет отклонить её.

Кроме того, власти хотят запретить агрегаторам блокировать личные кабинеты продавцов, снижать их рейтинг или ухудшать их позиции в поисковой выдаче, если те отказываются устанавливать скидки за свой счёт или за счёт площадки.

В текущей версии документа говорится, что партнёр маркетплейса может установить минимальную цену на свои товары в личном кабинете, а также определить срок действия скидок и количество товаров, которые можно продать по такой цене. Это будет считаться согласием на скидку, поэтому агрегаторам не нужно будет делать дополнительные запросы.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов отметил, что маркетплейсы часто устраивают массовые распродажи, в том числе принуждая продавцов предоставлять скидки, чтобы избежать затоваривания складов. По мнению Минэкономразвития, законопроект должен предотвратить злоупотребление этой практикой со стороны площадок и защитить интересы бизнеса, обеспечив предсказуемость условий.

В то же время Елена Кузнецова, член Ассоциации антимонопольных экспертов, обратила внимание на то, что в документе не предусмотрено наказание для тех, кто отказывается участвовать в распродажах, но при этом не предусмотрено и поощрение для тех, кто соглашается в них участвовать. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также считают, что необходимо регулировать деятельность онлайн-площадок, но текущий документ не решает основных проблем. В результате тенденция к сокращению малых и средних торговых форматов и снижению качества товаров на платформах сохранится. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) согласны с тем, что сохраняется дисбаланс в регулировании между субъектами, занимающимися аналогичной деятельностью.