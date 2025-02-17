Звезда «Цельнометаллической оболочки» умер в 69 лет

Канадско-американский актёр Кевин Мейджор Ховард, известный по роли рядового Рафтермана в фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на семью артиста.

«Кевин Мейджор Ховард – актёр, наиболее известный по своей работе в культовой драме Стэнли Кубрика о войне во Вьетнаме «Цельнометаллическая оболочка», – умер. Ему было 69 лет», — указано в материале.

Авторы статьи добавили, что актёр скончался 14 февраля. Точная причина смерти пока не раскрывается. По словам родственников Ховарда, несколько недель назад он был госпитализирован с проблемами с дыханием. Основанный актёром Фонд памяти и помощи ветеранам боевых действий и служб экстренного реагирования Fueled By The Fallen продолжит работу после его кончины. Кроме того, актёр и коллега Ховарда по «Цельнометаллической оболочке» Мэттью Модайн поблагодарил его за «многолетнюю службу на благо самых отважных в стране».

Кевин Ховард начал актёрскую карьеру в 1981 году. Он играл в детективных и криминальных телесериалах. Среди наиболее известных работ артиста – исполнение ролей в фильмах «Цельнометаллическая оболочка» и «Внезапный удар». Кроме того, в 1996 году артист завершил актёрскую карьеру и начал работать профессиональным фотографом-портретистом.