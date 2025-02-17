Квашеная, тушёная или сырая? В День капусты диетолог раскрыла, в каком виде этот овощ полезнее

Капуста является очень ценным овощем, который содержит большое количество клетчатки и витаминов. При этом капуста является низкокалорийной и даёт значительный объём. Помимо клетчатки, которая поглощает излишки жиров и сахаров, в этом овоще содержится тартроновая кислота, препятствующая образованию жира из углеводов. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru раскрыла, в каком виде капуста наиболее полезна.

Больше всего витамина С содержится в квашеной капусте. В ней также есть янтарная кислота, которая ускоряет метаболизм и поддерживает энергообмен. Это важно не только для похудения, но и для улучшения работоспособности, состояния сердечно-сосудистой системы и других функций организма. Елена Соломатина Врач-диетолог

Эксперт добавила, что в квашеной капусте также присутствуют лактобактерии, которые, как и в кефире или простокваше, образуются в процессе молочнокислого брожения. Они положительно влияют на состав микробиоты кишечника, а нормальная работа полезных бактерий напрямую связана с поддержанием здорового веса. Таким образом, квашеная капуста считается одной из лучших форм этого овоща.

«Также можно употреблять тушёную капусту, особенно если не добавлять в неё масло или жиры. Тушёная капуста мягче и легче переносится многими людьми, так как не оказывает раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт», — уточнила врач.

Диетолог также предупредила, что свежая или квашеная капуста, обладающая «пилинговым» эффектом, может усугубить воспаление, если есть проблемы с ЖКТ. В таких случаях предпочтительнее тушёная капуста. Однако при тушении часть витамина С разрушается, поэтому важно готовить её на небольшом огне, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Бета-каротин при термической обработке становится более активным, но биофлавоноиды и тартроновая кислота частично разрушаются. Лучше всего включать в рацион разные виды капусты, чередуя их в зависимости от переносимости. Елена Соломатина Врач-диетолог

Соломатина рассказала, что не стоит употреблять капусту в чрезмерных количествах. Важно сочетать её с другими овощами — это полезно не только для похудения, но и для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и дегенеративных изменений нервной системы. Включение капусты в рацион способствует общему укреплению здоровья и замедлению процессов старения организма. Эксперт советует выбирать те виды капусты, которые вам нравятся, и употреблять их с учётом индивидуальных особенностей.