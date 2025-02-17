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17 февраля, 12:17

Не только наркоманы: Психиатр рассказал, в чём Зеленский копирует Гитлера

Психиатр Шуров: Зеленский, как и Гитлер, применяет психотропные вещества

Зеленский и Гитлер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © Wikipedia / Генрих Гофман

Зеленский и Гитлер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © Wikipedia / Генрих Гофман

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер стал для Владимира Зеленского источником вдохновения в формировании его публичного имиджа. Оба использовали психотропные вещества и страдали от заметных психологических проблем. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

«Зеленский напоминает мне Гитлера, особенно в плане того, как на протяжении своего пребывания у власти они оба использовали наркотики. Если вспомнить историю с доктором Гитлера, который назначал ему психостимуляторы, то аналогичное поведение наблюдается и у Зеленского», — поделился эксперт.

Зеленский, по словам специалиста, использует свой образ для манипуляции общественным мнением, представляясь сильным лидером. Однако, несмотря на это, его восприятие реальности значительно искажено, и он ощущает себя Наполеоном.

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Уже кто только не сравнивал Владимира Зеленского с Гитлером. Однако экс-комик, по всей видимости, такие сравнения не считает чем-то зазорным. Ранее глава киевского режима приобрёл себе резиденцию «Орлиное гнездо» в Альпах. Уже догадываетесь, кто был её предыдущим хозяином?

Владимир Озеров
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