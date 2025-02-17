Не только наркоманы: Психиатр рассказал, в чём Зеленский копирует Гитлера
Психиатр Шуров: Зеленский, как и Гитлер, применяет психотропные вещества
Зеленский и Гитлер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © Wikipedia / Генрих Гофман
Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер стал для Владимира Зеленского источником вдохновения в формировании его публичного имиджа. Оба использовали психотропные вещества и страдали от заметных психологических проблем. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.
«Зеленский напоминает мне Гитлера, особенно в плане того, как на протяжении своего пребывания у власти они оба использовали наркотики. Если вспомнить историю с доктором Гитлера, который назначал ему психостимуляторы, то аналогичное поведение наблюдается и у Зеленского», — поделился эксперт.
Зеленский, по словам специалиста, использует свой образ для манипуляции общественным мнением, представляясь сильным лидером. Однако, несмотря на это, его восприятие реальности значительно искажено, и он ощущает себя Наполеоном.
Уже кто только не сравнивал Владимира Зеленского с Гитлером. Однако экс-комик, по всей видимости, такие сравнения не считает чем-то зазорным. Ранее глава киевского режима приобрёл себе резиденцию «Орлиное гнездо» в Альпах. Уже догадываетесь, кто был её предыдущим хозяином?