Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер стал для Владимира Зеленского источником вдохновения в формировании его публичного имиджа. Оба использовали психотропные вещества и страдали от заметных психологических проблем. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

«Зеленский напоминает мне Гитлера, особенно в плане того, как на протяжении своего пребывания у власти они оба использовали наркотики. Если вспомнить историю с доктором Гитлера, который назначал ему психостимуляторы, то аналогичное поведение наблюдается и у Зеленского», — поделился эксперт.

Зеленский, по словам специалиста, использует свой образ для манипуляции общественным мнением, представляясь сильным лидером. Однако, несмотря на это, его восприятие реальности значительно искажено, и он ощущает себя Наполеоном.