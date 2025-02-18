В России предложили ввести семейное налогообложение

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой о ежегодной индексации пороговых значений дохода, при превышении которых применяется повышенная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также РСПП предложил разработать систему семейного налогообложения. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора — показателя, который устанавливает ежегодно Минэкономразвития на основе изменения текущих цен к базисному периоду», — говорится в публикации.

Как пишет издание, с 2025 года в законодательстве произошли изменения, которые предполагают сохранение ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей. Однако при увеличении дохода ставка будет повышаться до 22%. Идея, выдвинутая РСПП, заключается в том, чтобы люди платили налог по более высокой ставке не со всей суммы дохода, а только с той части, которая превышает установленный лимит.

Ещё одна инициатива крупного бизнеса — введение в России системы налогообложения, основанной на семейном статусе. Этот механизм должен быть разработан Министерством финансов. Суть проекта заключается в том, чтобы рассчитывать доход гражданина для уплаты налога, исходя из его семейного положения. Например, если в семье работают оба супруга, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного дохода, то доход родителей предлагается суммировать и делить на четыре части. Это позволит распределить общий доход супругов на всех членов семьи и учесть его при определении налоговой ставки.