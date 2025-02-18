Минфин не исключает корректировки налоговой политики из-за новых вызовов

Российское налоговое законодательство в дальнейшем может отреагировать на новые вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Минфин РФ намерен соблюдать требование президента Владимира Путина о стабильности налоговой системы до 2030 года, но какие-то корректировки возможны, рассказал на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей глава департамента налоговой политики министерства Данил Волков.

«Реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придётся реагировать и каким-то образом решать», — отметил он.

По словам Волкова, возможные изменения будут направлены на решение точечных задач и улучшение администрирования. Речь идёт в том числе и о реализации антисанкционных мер для решения проблем для бизнеса.