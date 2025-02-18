Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 01:36

Минфин не исключает корректировки налоговой политики из-за новых вызовов

Российское налоговое законодательство в дальнейшем может отреагировать на новые вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Минфин РФ намерен соблюдать требование президента Владимира Путина о стабильности налоговой системы до 2030 года, но какие-то корректировки возможны, рассказал на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей глава департамента налоговой политики министерства Данил Волков.

«Реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придётся реагировать и каким-то образом решать», — отметил он.

По словам Волкова, возможные изменения будут направлены на решение точечных задач и улучшение администрирования. Речь идёт в том числе и о реализации антисанкционных мер для решения проблем для бизнеса.

В Кабмине РФ обсуждают вопрос о поощрении учителей за успехи учеников
В Кабмине РФ обсуждают вопрос о поощрении учителей за успехи учеников

Также с 1 января 2025 года в России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Увеличение цифр в платёжках обусловлено подорожанием стройматериалов и высокой инфляцией, пояснили в Минфине.

Обложка ©

Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новости экономики
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar