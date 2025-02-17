Мой дом — моя крепость: В Госдуме предложили расширить методы самообороны при защите жилья

Депутаты из ЛДПР предложили на рассмотрение Госдуме законопроект, который предусматривает расширение пределов допустимой самообороны в случае нападения злоумышленников на жилище. Об этом сообщает URA.ru.

«Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37-ю статью УК РФ. Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой», — сказано в тексте документа.

Либерал-демократы подчёркивают, что в случае, когда ночью кто-то неожиданно проникает в дом, невозможно точно оценить уровень и характер угрозы. В связи с этим они считают, что ответственность за превышение границ самообороны должна быть исключена. Депутаты также отмечают, что нарушение неприкосновенности жилища часто связано с серьёзными преступлениями, такими как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и похищение людей. Поэтому гражданам следует предоставить право защищать себя и своих близких, не опасаясь уголовного преследования.