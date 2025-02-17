Россиянка подожгла отделение полиции, чтобы «проверить» сотрудников на бдительность

В Ижевске мошенники заставили пенсионерку поджечь здание полиции, чтобы «проверить на бдительность» сотрудников. Женщину «обрабатывали» почти полгода, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, «работники банка» впервые связались с 64-летней Светланой в октябре. Они начали постоянно убеждать женщину, что её средства находятся под угрозой. После того как она перевела им в общей сложности 400 тысяч рублей, ей снова позвонили, но на этот раз «сотрудники контрразведки», и начали готовить её к специальному заданию: проверить, как быстро реагируют сотрудники местного УМВД.

Со Светланой связались 13 февраля и предложили провести операцию на бдительность на следующий день, объяснив, что это связано с пятницей и Днём влюблённых. В назначенный день бабушка взяла с собой рюкзак, бензин и зажигалку и направилась в отделение полиции. Внутри она бросила банку с горючим и сразу подожгла её. К счастью, никто не пострадал, возгорание было быстро ликвидировано, а Светлану задержали. Её дальнейшую судьбу решат правоохранительные органы.