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Регион
17 февраля, 15:03

Россиянка подожгла отделение полиции, чтобы «проверить» сотрудников на бдительность

SHOT: В Ижевске мошенники заставили пенсионерку поджечь здание полиции

В Ижевске мошенники заставили пенсионерку поджечь здание полиции, чтобы «проверить на бдительность» сотрудников. Женщину «обрабатывали» почти полгода, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, «работники банка» впервые связались с 64-летней Светланой в октябре. Они начали постоянно убеждать женщину, что её средства находятся под угрозой. После того как она перевела им в общей сложности 400 тысяч рублей, ей снова позвонили, но на этот раз «сотрудники контрразведки», и начали готовить её к специальному заданию: проверить, как быстро реагируют сотрудники местного УМВД.

Со Светланой связались 13 февраля и предложили провести операцию на бдительность на следующий день, объяснив, что это связано с пятницей и Днём влюблённых. В назначенный день бабушка взяла с собой рюкзак, бензин и зажигалку и направилась в отделение полиции. Внутри она бросила банку с горючим и сразу подожгла её. К счастью, никто не пострадал, возгорание было быстро ликвидировано, а Светлану задержали. Её дальнейшую судьбу решат правоохранительные органы.

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Схожий инцидент недавно произошёл в Прикамье, где мужчина устроил поджог двух административных зданий за вознаграждение от неизвестных лиц. Целями преступника стали почта и отделение банка. К счастью, возгорания были оперативно потушены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TOTOY392

Мария Любицкая
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