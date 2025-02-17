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17 февраля, 12:48

Психолог объяснил значение привычки держать руки в карманах

Психолог Кононов: Руки в карманах говорят о неуверенности в себе

Привычка прятать руки в карманах может свидетельствовать как о неуверенности человека, так и о его желании контролировать ситуацию в общении. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

«С одной стороны, жест говорит о том, что человек не знает, что делать с руками, а также о его неуверенности. С другой, можно вспомнить маленьких детей, которые засовывают руки в карманы, высоко поднимают голову, задирают подбородок, всем своим видом демонстрируя превосходство», — объяснил специалист

Если же большие пальцы находятся на поверхности кармана, это может быть знаком стремления к доминированию и превосходству над окружающими или собеседником. Такой жест также может свидетельствовать о скуке или о желании скрыть свои истинные намерения. Открытые ладони, напротив, традиционно ассоциируются с доверием, в то время как спрятанные руки могут указывать на внутреннее напряжение и желание контролировать свои эмоции, добавил Кононов.

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Shutterstock / FOTODOM / Bojan Milinkov

Владимир Озеров
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