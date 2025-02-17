В Еврокомиссии забили в набат из-за действий фон дер Ляйен

В Еврокомиссии обеспокоены тем, как активно глава ЕС Урсула фон дер Ляйен начала заниматься «упрощением» норм Евросоюза. В ЕК полагают, что с такими темпами работы невозможно понять, приводят ли изменения к положительному результату.

«Когда мы движемся с такой скоростью, как мы можем быть уверены в том, что делаем всё правильно?» — заявил представитель Еврокомиссии газете Politico.

В разговоре с Politico источники также отметили, что «решение было принято на самом высоком уровне», и фон дер Ляйен не сообщала никому о своих планах по продвижению кампании по «упрощению» правил ЕС. Многие сотрудники Европейской комиссии узнали о планах только тогда, когда глава ведомства выступила с заявлением на неформальном саммите Евросоюза в Будапеште в ноябре 2024 года. Кроме того, работники ЕК обеспокоены тем, что предстоящие реформы могут свести на нет уже достигнутые результаты.

Как сообщает источник, глава Еврокомиссии планирует осуществить «амбициозную, динамичную и централизованную программу по упрощению» норм и правил Европейского союза. Эта программа предполагает изменение акцентов с «зелёной» повестки на повышение конкурентоспособности экономики сообщества. План реформ получил одобрение со стороны представителей бизнеса, некоторых государств-членов ЕС, в том числе Германии и Франции, а также правых политических сил Европейского союза, включая Европейскую народную партию.

Politico пишет, что первоначально глава Европейской комиссии планировала разработать «комбинированный» законопроект, который бы включал в себя множество правил, направленных на то, чтобы заставить компании нести ответственность за вред, нанесённый окружающей среде в результате их деятельности. Однако теперь программа реформ расширилась и включает в себя «как минимум пять комплексных пакетов», которые планируется подготовить до 2025 года.

В то же время, по информации из источников, проект был отложен после того, как председатель Европейской комиссии попала в больницу с воспалением лёгких в январе. На этом фоне один из дипломатов ЕС рассказал изданию, что неопределённость и постоянные изменения в плане реформ и сроках их выполнения вызывают сомнения в отношении фон дер Ляйен.