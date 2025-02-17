Сбежавшего в США Макса Покровского* оштрафовали по иноагентской статье

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* получил штраф в размере 45 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом Покровского*, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года. Музыкант уже не раз пытался обжаловать решение.