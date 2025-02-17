Сбежавшего в США Макса Покровского* оштрафовали по иноагентской статье
Покровского* оштрафовали на ₽45 тысяч за отказ указать статус иноагента в соцсетях
Максим Покровский*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy
Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* получил штраф в размере 45 тысяч рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Покровский Максим Сергеевич* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Известно, что Покровский* привлекается к ответственности по данной статье впервые.
Ранее сообщалось, что в Верховном суде решили не рассматривать прошение признанного иноагентом Покровского*, который хотел, чтобы его исключили из реестра. В перечень он попал в марте 2023 года. Музыкант уже не раз пытался обжаловать решение.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.