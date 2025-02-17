Витаминно-минеральная «бомба: Диетолог рассказала, как не прогадать с выбором пастилы

Диетолог и гастроэнтеролог I категории, а также исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала URA.RU о пользе пастилы и возможных негативных аспектах этого продукта. Она подчеркнула, что наиболее полезной считается традиционная пастила, которая готовилась в печах на Руси, так как в ней содержатся фрукты, ягоды, витамины и клетчатка. При выборе пастилы в магазинах важно внимательно изучать состав продукта.

«На промышленном производстве производители могут добавлять, например, яблочное пюре, чтобы удешевить стоимость», — отметила эксперт.

По словам Диановой, это не так уж плохо, если основной вкус указан на упаковке и соответствует первому ингредиенту в составе. Менее полезной она считает пастилу с добавлением фруктового сока и ароматизаторов. Врач также подчеркнула, что пастила может быть полезна для людей, которые худеют, но рекомендуется употреблять её в умеренных количествах — около 15-20 грамм в день. Для получения дополнительного белка можно рассмотреть белевскую пастилу.