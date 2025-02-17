«Русские нас раздавят»: В Польше вымаливают ядерное оружие из-за «российской угрозы»

Экс-командующий польской армией Вальдемар Скшипчак уверен, что Польша сможет справиться с Россией лишь при наличии собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью fronda.pl.

«Что касается конфронтации с Россией, то нам не стоит даже пытаться меряться с ней силами. Потому что русские нас просто раздавят», — пояснил Скшипчак.

Генерал добавил, что США пытаются уничтожить НАТО, а посему Польше следует обратиться к дружественным членам альянса для предоставления ядерного вооружения. Он отметил, что стране нужно срочно развивать оборонную промышленность.