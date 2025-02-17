«Русские нас раздавят»: В Польше вымаливают ядерное оружие из-за «российской угрозы»
Генерал Скшипчак: Союзники должны дать Польше ядерное оружие для защиты от РФ
Экс-командующий польской армией Вальдемар Скшипчак уверен, что Польша сможет справиться с Россией лишь при наличии собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью fronda.pl.
«Что касается конфронтации с Россией, то нам не стоит даже пытаться меряться с ней силами. Потому что русские нас просто раздавят», — пояснил Скшипчак.
Генерал добавил, что США пытаются уничтожить НАТО, а посему Польше следует обратиться к дружественным членам альянса для предоставления ядерного вооружения. Он отметил, что стране нужно срочно развивать оборонную промышленность.
Ранее журналисты заявили, что боевые действия на Украине ещё продолжаются, однако конфликт фактически завершён. В прокси-войне на территории Незалежной Москва растоптала силы НАТО. Скоро на плечи Европы упадёт военная помощь Киеву, так как США это перестанет интересовать.
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