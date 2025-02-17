Метеозависимым приготовиться: Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре
РАН: На Землю обрушится магнитная буря 18 февраля в первой половине дня
Учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о новой магнитной буре, которая произойдёт 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.
По словам специалистов, в первой половине вторника ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1. В РАН уточнили, что вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, а магнитных бурь — 17%. Учёные дополнили, что пик геомагнитной активности ожидается в период с 06:00 часов до 12:00 часов по Москве. При этом в среду, 19 февраля, геомагнитный фон окажется в нормальном состоянии.
А ранее россиянам объяснили, как мощные магнитные бури влияют на здоровье детей. По словам эксперта, в периоды геомагнитных колебаний малыши могут становиться капризными, легко раздражаться, часто плакать или страдать от бессонницы и плохого аппетита.
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