Метеозависимым приготовиться: Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре

Учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о новой магнитной буре, которая произойдёт 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

По словам специалистов, в первой половине вторника ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1. В РАН уточнили, что вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, а магнитных бурь — 17%. Учёные дополнили, что пик геомагнитной активности ожидается в период с 06:00 часов до 12:00 часов по Москве. При этом в среду, 19 февраля, геомагнитный фон окажется в нормальном состоянии.