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Магнитные бури

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17 февраля, 14:40

Метеозависимым приготовиться: Россиян предупредили о приближающейся магнитной буре

РАН: На Землю обрушится магнитная буря 18 февраля в первой половине дня

Учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредили о новой магнитной буре, которая произойдёт 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

По словам специалистов, в первой половине вторника ожидаются геомагнитные возмущения, которые приблизятся к классу магнитной бури уровня G1. В РАН уточнили, что вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, а магнитных бурь — 17%. Учёные дополнили, что пик геомагнитной активности ожидается в период с 06:00 часов до 12:00 часов по Москве. При этом в среду, 19 февраля, геомагнитный фон окажется в нормальном состоянии.

На Землю обрушится магнитная буря из-за роста активности Солнца
На Землю обрушится магнитная буря из-за роста активности Солнца

А ранее россиянам объяснили, как мощные магнитные бури влияют на здоровье детей. По словам эксперта, в периоды геомагнитных колебаний малыши могут становиться капризными, легко раздражаться, часто плакать или страдать от бессонницы и плохого аппетита.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Дарья Нарыкова
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