Автомобиль известной украинской журналистки подожгли в Киеве

В Киеве неизвестные подожгли машину бывшей замглавреда украинского издания «Страна.ua» Светланы Крюковой. Об этом сообщает местная полиция.

«В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошёл 13 февраля. Предполагается, что преступление было умышленным. Сама журналистка данные подтвердила. Ведётся расследование.

19 января Владимир Зеленский ввёл санкции СНБО против Крюковой из-за «сотрудничества с Россией».

«Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями. Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента», — прокомментировала журналистка инцидент в разговоре с «Украинской правдой».

По словам Крюковой, одним из таких недоброжелателей является советник Зеленского по вопросу коммуникаций Дмитрий Литвин.