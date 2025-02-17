Автомобиль известной украинской журналистки подожгли в Киеве
В Киеве подожгли машину бывшего замглавреда «Страны.ua» Светланы Крюковой
Сгоревший автомобиль журналистки Крюковой. Обложка © Пресс-служба полиции Киева
В Киеве неизвестные подожгли машину бывшей замглавреда украинского издания «Страна.ua» Светланы Крюковой. Об этом сообщает местная полиция.
«В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой», — говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошёл 13 февраля. Предполагается, что преступление было умышленным. Сама журналистка данные подтвердила. Ведётся расследование.
19 января Владимир Зеленский ввёл санкции СНБО против Крюковой из-за «сотрудничества с Россией».
«Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями. Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента», — прокомментировала журналистка инцидент в разговоре с «Украинской правдой».
По словам Крюковой, одним из таких недоброжелателей является советник Зеленского по вопросу коммуникаций Дмитрий Литвин.
Ранее в Николаеве женщина подорвала группу бойцов ВСУ и ТЦК, есть погибшие и раненые. Таким образом она отомстила за своего сына, который был насильно призван в украинскую армию и погиб в зоне боевых действий.