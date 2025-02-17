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17 февраля, 15:18

Автомобиль известной украинской журналистки подожгли в Киеве

В Киеве подожгли машину бывшего замглавреда «Страны.ua» Светланы Крюковой

Сгоревший автомобиль журналистки Крюковой. Обложка © Пресс-служба полиции Киева

Сгоревший автомобиль журналистки Крюковой. Обложка © Пресс-служба полиции Киева

В Киеве неизвестные подожгли машину бывшей замглавреда украинского издания «Страна.ua» Светланы Крюковой. Об этом сообщает местная полиция.

«В Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора издания «Страна.ua» Светланы Крюковой», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошёл 13 февраля. Предполагается, что преступление было умышленным. Сама журналистка данные подтвердила. Ведётся расследование.

19 января Владимир Зеленский ввёл санкции СНБО против Крюковой из-за «сотрудничества с Россией».

«Круг моих недоброжелателей широкий и понятный, некоторые из них обозначились задолго до санкций. Последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями. Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента», — прокомментировала журналистка инцидент в разговоре с «Украинской правдой».

По словам Крюковой, одним из таких недоброжелателей является советник Зеленского по вопросу коммуникаций Дмитрий Литвин.

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Николай Рюмин
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