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17 февраля, 12:20

Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций

Порошенко*: Власти Украины обещали не вменять санкции за голос по ХАЭС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* рассказал, что ему предлагали освобождение от санкций в обмен на поддержку законопроекта о Хмельницкой атомной электростанции.

11 февраля депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент одобрил законопроект о закупке оборудования для достройки Хмельницкой АЭС у Болгарии. Ранее София приобрела это оборудование у Москвы для строительства АЭС «Белене».

«Мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями», — приводит слова Порошенко* «Украинская правда».

Политик добавил, что его партия «Европейская солидарность» требовала введение санкций против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, а также изъятие мандатов у партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ), одним из основателей которой является экс-депутат Рады Виктор Медведчук.

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Напомним, что ранее против Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова были введены пожизненные санкции. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Украины. После этого Порошенко* пожаловался, что из-за санкций Зеленского не может купить кофе на заправке.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Никита Никонов
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