Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* рассказал, что ему предлагали освобождение от санкций в обмен на поддержку законопроекта о Хмельницкой атомной электростанции.

11 февраля депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинский парламент одобрил законопроект о закупке оборудования для достройки Хмельницкой АЭС у Болгарии. Ранее София приобрела это оборудование у Москвы для строительства АЭС «Белене».

«Мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями», — приводит слова Порошенко* «Украинская правда».

Политик добавил, что его партия «Европейская солидарность» требовала введение санкций против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, а также изъятие мандатов у партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ), одним из основателей которой является экс-депутат Рады Виктор Медведчук.