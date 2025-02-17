В НАТО захотели перенять боевой опыт украинской армии

Союзники по НАТО начнут изучать боевой опыт ВСУ в области противодействия России в учебном центре «НАТО-Украина», расположенном в Польше. Об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Радмила Шекеринска.

«Мы будем слушать, учиться и действовать по опыту наших украинских друзей. Это показывает, что Украина – близкий партнёр НАТО и мы стоим за нашими решениями», — сказала она.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что новый центр будет предназначен для изучения военного опыта украинской армии. Он отметил, что Украина становится все ближе к НАТО, и центр будет работать на основе «двусторонних отношений».