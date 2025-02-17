Глава якутского спортцентра потратил почти 1 млн рублей из бюджета на поездку в Париж

В Якутии директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд «Триумф» растратил из бюджета свыше 900 тысяч рублей на оплату командировочных расходов в Париж на летнюю Олимпиаду-2024. Была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счёт средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в Париж на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчинённым», — указано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что главу спорткомплекса привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Также ведомство внесло представление о возврате в бюджет использованных денег.