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Регион
17 февраля, 15:55

Глава якутского спортцентра потратил почти 1 млн рублей из бюджета на поездку в Париж

Директор спортцентра в Якутии оштрафован за трату ₽900 тысяч на поездку на ОИ

В Якутии директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд «Триумф» растратил из бюджета свыше 900 тысяч рублей на оплату командировочных расходов в Париж на летнюю Олимпиаду-2024. Была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счёт средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в Париж на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчинённым», — указано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что главу спорткомплекса привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Также ведомство внесло представление о возврате в бюджет использованных денег.

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А ранее Life.ru писал, что прокуратура пресекла хищение пяти миллиардов бюджетных средств в Приморье. По данным ведомства, деньги были выделены на строительство социальных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе.

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Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Дарья Нарыкова
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