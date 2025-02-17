Глава якутского спортцентра потратил почти 1 млн рублей из бюджета на поездку в Париж
Директор спортцентра в Якутии оштрафован за трату ₽900 тысяч на поездку на ОИ
В Якутии директор республиканского центра спортивной подготовки сборных команд «Триумф» растратил из бюджета свыше 900 тысяч рублей на оплату командировочных расходов в Париж на летнюю Олимпиаду-2024. Была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счёт средств предоставленных субсидий на выполнение государственного задания произведена оплата командировочных расходов в Париж на ХХХIII летние Олимпийские игры директору и двум его подчинённым», — указано в сообщении.
В прокуратуре добавили, что главу спорткомплекса привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Также ведомство внесло представление о возврате в бюджет использованных денег.
А ранее Life.ru писал, что прокуратура пресекла хищение пяти миллиардов бюджетных средств в Приморье. По данным ведомства, деньги были выделены на строительство социальных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе.
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