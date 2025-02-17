Из российских аптек пропал немецкий препарат для гипертоников

Немецкий препарат от повышенного давления «Аттенто» перестали поставлять в Россию, при этом аналогов у него нет. Лекарство не ввозилось в страну с 2023 года. Оно содержит сразу два действующих вещества, поэтому теперь врачам приходится выписывать пациентам сразу два лекарства, вместо одного. Из-за этого возникают побочные эффекты, сообщает E1.ru.

«Он [«Аттенто»] включает два активных компонента: амлодипин и олмесартана медоксомил, производитель — «Берлин Хеми». Два лекарства в одной таблетке — это удобно для пациента при долгосрочном приёме. <...> Сейчас «Аттенто» отсутствует в крупных сетевых аптеках, также его практически невозможно купить в онлайн-аптеках», — рассказала кардиолог Крестина Бочкова.

При этом, поставки препарата не намерены возобновлять до конца 2025 года как минимум. Сейчас пациентам, которым выписывали «Аттенто», назначают другие препараты под присмотром лечащего врача.