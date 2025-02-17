«Жёсткий торг»: В США составили неожиданный прогноз исхода конфликта на Украине

По итогам переговоров между Россией и США линию фронта на Украине могут заморозить, а освобождённые российскими войсками населённые пункты останутся под управлением Москвы. Об этом сообщает газета The New York Times.

«На данный момент у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения РФ на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято как вознаграждение господином Трампом [РФ]. Это также означает, что РФ почти наверняка будет вести жёсткий торг [в переговорах]», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что оставшиеся территориальные споры могут разрешить дипломатическим путём в течение 10-15 лет. Кроме того, компромиссом в статусе Украины станет оставление за ней возможности вступить в Евросоюз (ЕС) при неприсоединении к НАТО. По словам аналитиков, на передовой могут разместить до 7,5 тысячи миротворцев из стран, согласованных Москвой и Киевом. По данным газеты, Киеву разрешат держать лишь небольшое число иностранных специалистов, а дальность ракет ограничат 250 километрами. Также предусмотрено немедленное введение санкций против стороны, возобновившей боевые действия, указано в статье.