Стало известно количество военных, которых Европа готова послать на Украину
WP: Европа готова развернуть на территории Украины 25-30 тысяч военных
Европейские государства обсуждают возможность развёртывания от 25 до 30 тысяч военнослужащих на территории Украины, однако эти силы не будут размещены непосредственно на линии фронта. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на официальные источники.
Последний вариант обсуждаемого плана предполагает создание неких сил «сдерживания», состоящих из нескольких бригад, которые будут готовы продемонстрировать свою мощь, но не будут находиться вдоль линии соприкосновения.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявляло, что Запад может развернуть в Украине миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это приведет к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта и добавил, что обсуждать вопрос миротворцев на Украине пока преждевременно.
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