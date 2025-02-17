Фицо раскрыл плана руководства ЕС обсудить ввод войск на Украину
Фицо: В Париже обсудят размещение военных на Украине как гарантию безопасности
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на неформальном саммите ЕС и Британии в Париже участники обсудят возможность размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта. Заявление политика опубликовали в социальных сетях.
«Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже (созванной) к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», — уточнил премьер.
17 февраля, в понедельник, Фицо провёл телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой. Он спросил у него, почему тот принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства Киева в НАТО.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита в Париже хотят сорвать переговоры США и России. По его словам, страны Евросоюза три года подливали масло в огонь войны на Украине и сделают всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта. Напомним, что встречу проводит президент Франции Эмманюэль Макрон. Однако жители страны не в восторге от такой идеи — французы пришли в ярость и назвали мероприятие «саммитом разжигателей войны». Самого главу Пятой Республики называют «политическим трупом».
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