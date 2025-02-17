Фицо раскрыл плана руководства ЕС обсудить ввод войск на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на неформальном саммите ЕС и Британии в Париже участники обсудят возможность размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта. Заявление политика опубликовали в социальных сетях.

«Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже (созванной) к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», — уточнил премьер.