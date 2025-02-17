«Против мира»: Сийярто раскрыл истинные цели участников саммита в Париже
Сийярто заявил, что участники саммита в Париже хотят сорвать переговоры
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита в Париже три года подливали масло в огонь войны на Украине. По его словам, страны Евросоюза сделают всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.
«Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против Трампа. Они также хотят сделать всё возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине», — поделился Сийярто в ходе своего визита в Казахстан.
Министр уточнил, что на саммите в Париже будут присутствовать страны, которые стоят на стороне войны. Они поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе и постоянно увеличивали эскалацию войны.
Ранее стало известно, что в ходе экстренного саммита Европа намерена укрепить позицию Украины перед переговорами США и России. Главной тема встречи станет размещение войск по линии разграничения после объявления режима прекращения огня. Напомним, что организует встречу, посвящённую ситуации на Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом во стране пришли в ярость и назвали мероприятие «саммитом разжигателей войны». Главу Пятой Республики меж тем считают «политическим трупом».
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