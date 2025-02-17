«Против мира»: Сийярто раскрыл истинные цели участников саммита в Париже

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что участники экстренного саммита в Париже три года подливали масло в огонь войны на Украине. По его словам, страны Евросоюза сделают всё возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта.

«Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против Трампа. Они также хотят сделать всё возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине», — поделился Сийярто в ходе своего визита в Казахстан.