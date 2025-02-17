Украинские войска нанесли удар по школе в селе Крупец, расположенном в Рыльском районе Курской области. По предварительным данным, жертв нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что удары ВСУ по гражданским объектам, таким как дома, школы, храмы и больницы, свидетельствуют о бесчеловечности киевского режима. Он добавил, что все эти преступления не должны остаться безнаказанными.