ВСУ ударили по школе в Курской области
Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе Крупец Курской области, пострадавших нет
Украинские войска нанесли удар по школе в селе Крупец, расположенном в Рыльском районе Курской области. По предварительным данным, жертв нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня под удар нацистов попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки выбито восемь окон. По предварительным данным, пострадавших и раненых нет. Все школьники ранее были переведены на дистанционное обучение», — написал он в телеграм-канале.
Хинштейн подчеркнул, что удары ВСУ по гражданским объектам, таким как дома, школы, храмы и больницы, свидетельствуют о бесчеловечности киевского режима. Он добавил, что все эти преступления не должны остаться безнаказанными.
Ранее сообщалось, что трое жителей Белгородской области погибли от удара дрона ВСУ, атаковавшего легковую машину на въезде в село Графовка. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям погибших.
ТАСС / Валентин Спринчак