Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках
Архангельский губернатор Цыбульский сообщил о фейковых сообщениях от его лица
Мошенники начали рассылать сообщения, выдавая себя за губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Они даже создали сгенерированное видеообращение от его имени. Об этом сообщил сам губернатор в своём телеграм-канале, призвав граждан быть осторожными и не поддаваться на уловки злоумышленников.
«Сегодня от моего имени многим поступают телефонные звонки, сообщения и даже сгенерированные с помощью нейросети видеообращения. Все они ложные! Прошу вас блокировать отправителей и направлять в установленном соцсетями и мессенджерами порядке жалобы на источники такой «информации», — написал Цыбульский.
Ранее о новой схеме мошенничества россиян предупредили в МВД. Аферисты рассылают ложные «официальные письма», в которых предупреждают о якобы задолженностях и последующем аресте имущества в случае неуплаты. В ведомстве призвали граждан проверять штрафы только через «Госуслуги» и ФНС.
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