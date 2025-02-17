Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

Мошенники начали рассылать сообщения, выдавая себя за губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Они даже создали сгенерированное видеообращение от его имени. Об этом сообщил сам губернатор в своём телеграм-канале, призвав граждан быть осторожными и не поддаваться на уловки злоумышленников.

«Сегодня от моего имени многим поступают телефонные звонки, сообщения и даже сгенерированные с помощью нейросети видеообращения. Все они ложные! Прошу вас блокировать отправителей и направлять в установленном соцсетями и мессенджерами порядке жалобы на источники такой «информации», — написал Цыбульский.