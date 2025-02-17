Умер знаменитый американский певец, отсидевший в тюрьме за дезертирство

На 91-м году жизни не стало знаменитого американского певца, автора песен и члена Зала славы рок-н-ролла Томаса Джеймса Ханта, которого многие знали под именем Томми Хант. Об утрате сообщила семья артиста, сообщает портал Popculture.com.

«С глубокой грустью мы сообщаем, что вечером 12 февраля Томми мирно скончался во сне», — рассказали родные певца.

Томми стал известен благодаря своему участию в культовом R&B-проекте Flamingos. Однако в его жизни есть и трагические моменты. Во время службы в Военно-воздушных силах США он дезертировал и оказался за решёткой. Артист утверждал, что покинул часть без разрешения, чтобы увидеть свою умирающую мать.

После выхода из тюрьмы Томми создал группу Five Echoes и присоединился к известному коллективу Flamingos. Он был частью группы, когда вышел знаменитый хит I Only Have Eyes for You, но через два года покинул её. Певец сумел построить успешную сольную карьеру.