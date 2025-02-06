Не стало звезды «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», скончался 6 февраля. Ему было 82 года, гласит некролог на сайте петербургского Театра имени Веры Комиссаржевской, где актёр играл с 1976 года.

Худолеев оставил яркий след в истории театра, сыграв свыше полусотни ярких ролей. Он выходил на сцену даже в преклонном возрасте: последний образ он воплотил 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».

«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле», — отметила пресс-служба театра.