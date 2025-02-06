Не стало звезды «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет
Анатолий Худолеев. Обложка © Академический драмтеатр имени В.Ф. Комиссаржевской
Заслуженный артист России Анатолий Худолеев, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», скончался 6 февраля. Ему было 82 года, гласит некролог на сайте петербургского Театра имени Веры Комиссаржевской, где актёр играл с 1976 года.
Худолеев оставил яркий след в истории театра, сыграв свыше полусотни ярких ролей. Он выходил на сцену даже в преклонном возрасте: последний образ он воплотил 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».
«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле», — отметила пресс-служба театра.
Также широкую известность актёру принесло участие в сериалах «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия». Дата и место прощания с Худолеевым пока не назначены.
Меньше недели назад культурная общественность также понесла тяжёлую утрату — на 80-м году жизни скончался народный артист России, известный дрессировщик медведей Виталий Воробьёв. В тот же день мир потерял и видного политического деятеля — экс-президента Германии Хорста Кёлера, который умер в возрасте 81 года после тяжёлой болезни.