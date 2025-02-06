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6 февраля, 20:40

Не стало звезды «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет

Анатолий Худолеев. Обложка © Академический драмтеатр имени В.Ф. Комиссаржевской

Анатолий Худолеев. Обложка © Академический драмтеатр имени В.Ф. Комиссаржевской

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», скончался 6 февраля. Ему было 82 года, гласит некролог на сайте петербургского Театра имени Веры Комиссаржевской, где актёр играл с 1976 года.

Худолеев оставил яркий след в истории театра, сыграв свыше полусотни ярких ролей. Он выходил на сцену даже в преклонном возрасте: последний образ он воплотил 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске».

«Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле», — отметила пресс-служба театра.

Также широкую известность актёру принесло участие в сериалах «Жизнь и судьба», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Тайны следствия». Дата и место прощания с Худолеевым пока не назначены.

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Меньше недели назад культурная общественность также понесла тяжёлую утрату — на 80-м году жизни скончался народный артист России, известный дрессировщик медведей Виталий Воробьёв. В тот же день мир потерял и видного политического деятеля — экс-президента Германии Хорста Кёлера, который умер в возрасте 81 года после тяжёлой болезни.

Антон Голыбин
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