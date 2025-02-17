«Теряет драгоценное время»: В Госдуме призвали Башара Асада оказать поддержку россиянам
Депутат Кузнецов ждёт от Асада и бывших украинских элит помощи для россиян
Бывший президент Сирии Башар Асад и украинская элита, находящаяся в изгнании, могли бы оказать помощь россиянам в знак признательности, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что никто из них не проявляет активности в этом направлении. Парламентарий выразил сожаление по поводу того, что политики «теряют возможности и драгоценное время».
«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности РФ тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям», — сказал Кузнецов в беседе с «Газетой.ru».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин первый провёл телефонный разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в арабской республике. Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции армии Сирийской Арабской Республики. 8 декабря они захватили столицу страны, Дамаск. Башар Асад покинул пост президента и запросил убежище в РФ. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
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