Бывший президент Сирии Башар Асад и украинская элита, находящаяся в изгнании, могли бы оказать помощь россиянам в знак признательности, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он отметил, что никто из них не проявляет активности в этом направлении. Парламентарий выразил сожаление по поводу того, что политики «теряют возможности и драгоценное время».

«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности РФ тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям», — сказал Кузнецов в беседе с «Газетой.ru».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин первый провёл телефонный разговор с новым лидером Сирии Ахмедом Шараа. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в арабской республике. Путин сделал акцент на принципиальной позиции РФ в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.