Кадыров назвал свой самый высокий титул
Глава Чечни Кадыров назвал имя и фамилию своим самым высоким титулом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что для него самым важным титулом в жизни является просто быть Рамзаном Кадыровым. Это заявление он сделал во время совещания с руководителями силовых структур и правоохранительных органов.
«Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ. Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное всё разговоры», — сказал чеченский лидер.
Ранее пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни проводит отпуск с семьёй. Он отметил, что хотя у лидера республики несколько больше свободного времени, которое он проводит с близкими, его обязанность как руководителя региона заключается в том, чтобы непрерывно следить за развитием ситуации.
Life.ru