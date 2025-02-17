Кадыров назвал свой самый высокий титул

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что для него самым важным титулом в жизни является просто быть Рамзаном Кадыровым. Это заявление он сделал во время совещания с руководителями силовых структур и правоохранительных органов.

«Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ. Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное всё разговоры», — сказал чеченский лидер.