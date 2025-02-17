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Регион
17 февраля, 18:22

Кадыров назвал свой самый высокий титул

Глава Чечни Кадыров назвал имя и фамилию своим самым высоким титулом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что для него самым важным титулом в жизни является просто быть Рамзаном Кадыровым. Это заявление он сделал во время совещания с руководителями силовых структур и правоохранительных органов.

«Обращаюсь к тем, кто хочет меня убрать с должности главы... меня избрал народ. Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров. Остальное всё разговоры», — сказал чеченский лидер.

Ранее пресс-секретарь Кадырова сообщил, что глава Чечни проводит отпуск с семьёй. Он отметил, что хотя у лидера республики несколько больше свободного времени, которое он проводит с близкими, его обязанность как руководителя региона заключается в том, чтобы непрерывно следить за развитием ситуации.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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