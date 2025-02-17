На заседании, посвящённом 10-летию принятия резолюции Совета Безопасности 2202, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что параметры урегулирования конфликта на Украине могут стать несбыточной мечтой. По его словам, такое возможно, если Европа не прекратит провокации главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Если вы, наконец, не одёрнете своего ставленника в Киеве <...>, те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, покажутся украинским властям несбыточной мечтой», — посулил политик.

Дипломат уверен, что любые провокации, на которые идёт сейчас экс-комик, «ничем хорошим» для Украины не закончатся. Именно так и произошло с Минскими договорённостями, которые были сорваны Зеленским, а теперь перестали быть актуальными.