Небензя назвал работу «Друзей мира» по Украине сигналом Западу

Россия считает работу созданной по инициативе Китая и Бразилии группы «Друзья мира» по Украине сигналом Западу о неприемлемости однобоких и предвзятых подходов по урегулированию конфликта. О позиции Москвы рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Рассматриваем деятельность «Группы» как сигнал всему международному сообществу и, в первую очередь, западным странам, о неприемлемости навязываемых ими однобоких, предвзятых подходов по украинскому кризису. Не сомневаемся, что такая позиция членов объединения продиктована осознанием того, что продвигаемые «коллективным Западом» ультимативные «формулы мира» учитывают исключительно его интересы», – отметил дипломат в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «копенгагены» и «бюргенштоки» по Украине откровенно игнорируют позицию России и ситуацию «на земле». Данные саммиты нацелены на размывание роли стран мирового большинства в урегулировании конфликта или вовсе её исключают. Небензя положительно оценил предложение Китая созвать международную конференцию с равноправным участием сторон и честным обсуждением всех вариантов достижения мира. Такой формат не устраивает одержимых нанесением России «стратегического поражения» западников, объяснил он. Но желание разрешить кризис методом ультиматумов – это тупиковый путь, заключил он.

Также российский дипломат рассказал, что для России принципиально важно, чтобы со стороны Украины мирные соглашения подписывали легитимные власти, чьи полномочия не подвергаются сомнению. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже указывал на истечение полномочий Владимира Зеленского и его же указе о запрете на переговоры.