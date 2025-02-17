Шольц назвал условие для спонсирования Украины в будущем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на неформальной встрече лидеров стран ЕС в Париже, что Германия сможет продолжать оказывать постоянную поддержку Украине только при условии выделения специального финансирования. Он отметил, что нельзя поддерживать Киев за счёт сокращения инвестиций, которые необходимы для развития самой Германии.

«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о её особом финансировании. Все пытаются финансировать это за счёт сокращения бюджета нашей страны, за счёт сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, дороги или другие проекты, или за счёт сокращения нашей социальной поддержки, и не получают никакой поддержки от граждан», — сказал Шольц.