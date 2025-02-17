Шольц назвал условие для спонсирования Украины в будущем
Шольц: Постоянная поддержка Киева возможна только при особом финансировании
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на неформальной встрече лидеров стран ЕС в Париже, что Германия сможет продолжать оказывать постоянную поддержку Украине только при условии выделения специального финансирования. Он отметил, что нельзя поддерживать Киев за счёт сокращения инвестиций, которые необходимы для развития самой Германии.
«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о её особом финансировании. Все пытаются финансировать это за счёт сокращения бюджета нашей страны, за счёт сокращения инвестиций в инфраструктуру, такую как железные дороги, дороги или другие проекты, или за счёт сокращения нашей социальной поддержки, и не получают никакой поддержки от граждан», — сказал Шольц.
Ранее Шольц заявлял о желании уйти из политики после завершения срока на посту главы правительства. Он отметил, что путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после завершения своего срока на посту главы правительства, для него неприемлем.
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