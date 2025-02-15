Чтобы ослабить долговой тормоз, (правило, запрещающее тратить больше денег, чем поступает в бюджет) можно объявить режим ЧС из-за украинского конфликта. Это поможет ещё больше средств и оружия отправить в помощь Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Непонятно, как Шольц вычислил, что центр Европы располагается на Украине, но он собирается ослабить долговой тормоз, и конституция ему в этом не воспрепятствует, как он сам говорит. Канцлер уверен, что это именно то решение, которому будет рукоплескать весь Бундестаг после выборов.