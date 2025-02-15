Шольц впервые объяснил планы ввести в Германии режим ЧС
Шольц: Режим ЧС необходим ФРГ для ослабления финансового тормоза
Чтобы ослабить долговой тормоз, (правило, запрещающее тратить больше денег, чем поступает в бюджет) можно объявить режим ЧС из-за украинского конфликта. Это поможет ещё больше средств и оружия отправить в помощь Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Война в центре Европы — это чрезвычайная ситуация, что же ещё», — заметил немецкий политик.
Непонятно, как Шольц вычислил, что центр Европы располагается на Украине, но он собирается ослабить долговой тормоз, и конституция ему в этом не воспрепятствует, как он сам говорит. Канцлер уверен, что это именно то решение, которому будет рукоплескать весь Бундестаг после выборов.
По мнению канцлера, поддержка Украины — это как раз то, чего жаждет весь немецкий народ. Любопытно, всерьёз ли он полагает, что у него с такими тезисами есть хоть какие-то шансы на выборах против правой партии «Альтернатива для Германии», рейтинг которой недавно опять вырос, увеличив отрыв от Шольца и его команды. Бундестаг заморачиваться не хочет, поэтому сейчас там рассматривают идею «демократического» запрета АдГ. Немецкий политик уверен, что благополучие и безопасность его страны каким-то образом зависят от украинского государства, которое сейчас на последнем издыхании, поэтому он хочет ввести в ФРГ режим ЧС, испугавшись действий американского правительства.
Shuttersstock / FOTODOM / Juergen Nowak