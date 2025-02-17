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17 февраля, 18:42

РФ нарастила поставки газа в ЕС, став самым главным поставщиком

ТАСС: ЕС в декабре закупил у РФ газа на рекордную сумму с начала 2023 года

В декабре минувшего года Россия достигла максимальной доли поставок газа в Евросоюз (ЕС) с марта 2022 года, составившей 25%. Это позволило ей занять лидирующую позицию, обойдя Алжир и США, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Евростата.

Как отмечает агентство, в ноябре доля РФ составляла 18,8%. Наивысший показатель, зафиксированный за российскими поставками, был в марте 2022 года и составил 30,2%. В декабре ЕС закупил у РФ газа на сумму около €1,84 млрд, что на 45% больше, чем в предыдущем месяце, и на 41% больше, чем в декабре 2022 года.

Алжир занял второе место с долей 18,6%, поставив газа на сумму €1,36 млрд. США, поставляющие сжиженный природный газ, расположились на третьем месте с долей 15,4% и объёмом поставок на €1,13 млрд.

МИД Китая объяснил закупку газа у России, несмотря на санкции
МИД Китая объяснил закупку газа у России, несмотря на санкции

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что поставляемый Киеву из Европы газ на самом деле является российским. По его словам, Киев получает топливо от зарубежных компаний, которые приобрели его у Москвы.

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Shutterstock / FOTODOM / AndreyShutov

Наталья Демьянова
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