РФ нарастила поставки газа в ЕС, став самым главным поставщиком

В декабре минувшего года Россия достигла максимальной доли поставок газа в Евросоюз (ЕС) с марта 2022 года, составившей 25%. Это позволило ей занять лидирующую позицию, обойдя Алжир и США, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Евростата.

Как отмечает агентство, в ноябре доля РФ составляла 18,8%. Наивысший показатель, зафиксированный за российскими поставками, был в марте 2022 года и составил 30,2%. В декабре ЕС закупил у РФ газа на сумму около €1,84 млрд, что на 45% больше, чем в предыдущем месяце, и на 41% больше, чем в декабре 2022 года.

Алжир занял второе место с долей 18,6%, поставив газа на сумму €1,36 млрд. США, поставляющие сжиженный природный газ, расположились на третьем месте с долей 15,4% и объёмом поставок на €1,13 млрд.