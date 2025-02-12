В Словакии рассказали о схеме покупки Киевом российского газа
Глава МИД Словакии Бланар: Поставляемый Киеву из Европы газ является российским
Импортируемый из Европы на Украину газ на самом деле является российским. Об этом заявил в соцсетях министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. По его словам, Киев получает топливо от зарубежных компаний, которые приобрели его у Москвы.
«Правда в том, что российский газ, который Украина купила за рубежом, течёт на Украину через словацкую территорию», — ответил Бланар, комментируя заявления журналистов из Словакии, что Украина получает поставки газа из Братиславы.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из РФ в Европу был прекращён из-за отказа Киева продлевать необходимый для этого договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому увидеться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа. Главарь киевского режима ответил, что готов принять Фицо в Киеве, позже сообщалось о возможной встрече в Европе, но в итоге переговоров не случилось.
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