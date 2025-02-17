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17 февраля, 20:33

«Отец Нутеллы» ушёл из жизни в День святого Валентина

Один из создателей шоколадной пасты Nutella скончался в возрасте 97 лет

Франческо Ривелла. Обложка © ТАСС / Zuma

Франческо Ривелла. Обложка © ТАСС / Zuma

В возрасте 97 лет ушёл из жизни итальянский химик Франческо Ривелла, который занимался разработкой и популяризацией шоколадной пасты Nutella. О его кончине в День святого Валентина сообщила газета Messaggero.

Присоединившись к компании Ferrero в 1952 году, Ривелла внёс большой вклад в развитие нескольких брендов. Его деятельность способствовала появлению, например, Kinder, TicTac и Ferrero Rocher. Считается, что именно он помог Nutella завоевать мировую популярность, а также придумал её название.

Ривелла ушёл из жизни ровно десять лет спустя после кончины основателя Ferrero Микеле Ферреро.

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