«Отец Нутеллы» ушёл из жизни в День святого Валентина

В возрасте 97 лет ушёл из жизни итальянский химик Франческо Ривелла, который занимался разработкой и популяризацией шоколадной пасты Nutella. О его кончине в День святого Валентина сообщила газета Messaggero.

Присоединившись к компании Ferrero в 1952 году, Ривелла внёс большой вклад в развитие нескольких брендов. Его деятельность способствовала появлению, например, Kinder, TicTac и Ferrero Rocher. Считается, что именно он помог Nutella завоевать мировую популярность, а также придумал её название.

Ривелла ушёл из жизни ровно десять лет спустя после кончины основателя Ferrero Микеле Ферреро.