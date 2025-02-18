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Регион
18 февраля, 04:39

Грузовик протаранил разделительный барьер на 49-м километре МКАД, водитель погиб

Водитель грузовика погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 18 февраля на 49-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция российской столицы.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки. От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте», — гласит пост.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке МКАД, где произошла авария, затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Водитель упавшего автомобиля в Москву-реку погиб
Водитель упавшего автомобиля в Москву-реку погиб

Жёсткое ДТП с участием грузовика произошло недавно и в Ленобласти, где фура столкнулась с микроавтобусом. Жертвой аварии стал один человек, ещё 15 пострадали.

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Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Антон Голыбин
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