Грузовик протаранил разделительный барьер на 49-м километре МКАД, водитель погиб

Водитель грузовика погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 18 февраля на 49-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция российской столицы.

«Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки. От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте», — гласит пост.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение на участке МКАД, где произошла авария, затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.