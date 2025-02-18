Трамп рассказал о ликвидации в Сирии одного из главарей «Аль-Каиды»*

В прошедшие выходные армия США ликвидировала одного из главарей «Аль-Каиды»* на территории Сирии. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В эти выходные американские войска нанесли высокоточный авиаудар по одному из членов «Аль-Каиды»* в Сирии. Главарь террористов взаимодействовал с «Аль-Каидой»* по всему региону», — написал глава Белого дома.

Он поздравил главу Центрального командования ВС США Майкла Куриллу с успешной операцией. Сообщается, что удар нанесли с целью прекращения атак террористов на мирных жителей.

В конце января Дональд Трамп подписал указ, инициирующий признание движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой на территории США. Он пояснил, что объединение угрожает американским гражданам.