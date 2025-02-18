«Добровольно-принудительно»: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Украине

Страны Евросоюза планируют организовать новый фонд для военной поддержки киевского режима. Обсуждение этого вопроса начнётся 18 февраля. Об этом сообщает польское агентство money.pl.

«Евросоюз предпринимает очередную попытку обеспечить финансирование военной помощи Украине. Во вторник послы стран-членов начнут обсуждение нового фонда, который, как ожидается, обеспечит поддержку в 2025 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый фонд будет покрывать самые необходимые потребности режима, например артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и поддержку украинской оборонной промышленности. Деньги планируют аккумулировать из взносов стран-членов, которые будут рассчитываться из национального дохода, также туда пустят прибыль от замороженных активов РФ. Предполагается, что за год Киев сможет получить около 900 миллионов евро.

По данным СМИ, инициатива будет гибко ориентирована на страны, которые сохраняют нейтралитет в украинском конфликте. Страны будут участвовать добровольно, чтобы некоторые государства не могли наложить вето на инициативу.