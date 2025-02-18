Макрона обвинили в ошибке, из-за которой РФ выбила Францию с африканского рынка
LOpinion: Ошибка Макрона вытеснила Францию с рынка Африки, дав преимущество РФ
Политика французского президента Эмманюэля Макрона в отношении стран Африки оказалась ошибочной. Неверными действиями он довёл ситуацию до того, что страна была буквально вытеснена с продовольственного рынка крупнейшего по площади государства континента — Алжира. При этом на смену Франции пришла Россия. Такое мнение высказывается в издании L'Opinion.
В материале газеты отмечается, что буквально 10 лет назад Париж являлся крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир. Однако уже в 2022 году Франция спустилась на второе место по поставкам, а в 2024-м экспорт достиг рекордно низких величин.
Авторы статьи предположили, что подобная ситуация могла сложиться в результате поддержки Макроном королевства Марокко в споре с Алжиром за Западную Сахару. Россия, в свою очередь, воспользовалась моментом, и теперь является поставщиком 90% зерна в Алжир.
А ранее Франции пришлось вывести свои войска из Чада. Африканское государство решило разорвать соглашение о военном сотрудничестве с Парижем.
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