Политика французского президента Эмманюэля Макрона в отношении стран Африки оказалась ошибочной. Неверными действиями он довёл ситуацию до того, что страна была буквально вытеснена с продовольственного рынка крупнейшего по площади государства континента — Алжира. При этом на смену Франции пришла Россия. Такое мнение высказывается в издании L'Opinion.

В материале газеты отмечается, что буквально 10 лет назад Париж являлся крупнейшим поставщиком продовольствия в Алжир. Однако уже в 2022 году Франция спустилась на второе место по поставкам, а в 2024-м экспорт достиг рекордно низких величин.

Авторы статьи предположили, что подобная ситуация могла сложиться в результате поддержки Макроном королевства Марокко в споре с Алжиром за Западную Сахару. Россия, в свою очередь, воспользовалась моментом, и теперь является поставщиком 90% зерна в Алжир.