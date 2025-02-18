Учёные прогнозируют остановку ядра Земли через 15 лет

Учёные отмечают, что внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х. Уже в 2009-2010 годах оно полностью остановилось. Сейчас оно медленно крутится в обратном направлении относительно поверхности планеты. Предполагают, что к 2040 году внутреннее ядро остановится. Вскоре, по всей вероятности, оно снова начнёт вращение в том же направлении, что и сама Земля.