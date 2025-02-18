Учёные прогнозируют остановку ядра Земли через 15 лет
Nature: Ядро Земли тормозит и может остановиться уже через 15 лет
Внутреннее ядро Земли может окончательно остановиться уже через 15 лет. Учёные фиксируют замедление, которое в будущем повлияет на магнитное поле планеты, пишет Nature.
Учёные отмечают, что внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х. Уже в 2009-2010 годах оно полностью остановилось. Сейчас оно медленно крутится в обратном направлении относительно поверхности планеты. Предполагают, что к 2040 году внутреннее ядро остановится. Вскоре, по всей вероятности, оно снова начнёт вращение в том же направлении, что и сама Земля.
Ранее Life.ru рассказывал, что мечтам о дополнительном часе в сутках не суждено сбыться — Земля начала вращаться быстрее. Возможно, к 2029 году из мирового времени придётся вычесть одну секунду, чтобы компенсировать этот эффект.
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